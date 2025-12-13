Süper Lig'in lideri Galatasaray, bugün Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Antalya deplasmanında kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.



OSİMHEN&TORREİRA SINIRDA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Osimhen ve Torreira, kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.