10’un adı Talisca... 46 maçta toplam 23 gol kaydetti

Anderson Talisca fırtınası esiyor. Sarı-Lacivertliler'e geldiği günden bu yana zaman zaman eleştirilen Brezilyalı yıldız, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Özellikle son haftalarda yükselen form grafiğiyle takımın en önemli kozlarından biri haline gelen Talisca, istatistikleriyle adeta gol makinesi gibi çalışıyor. Sarı-Lacivertliler'in Avrupa arenasında oynadığı son Brann maçında sahne alan 31 yaşındaki futbolcu, attığı 3 golle karşılaşmanın yıldızı olmuştu. Sambacı, takımı sırtlamaya devam ediyor.

Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 46 maçta toplam 23 gol kaydetti. 0.50'lik gol ortalaması ile takımın en skorer isimlerinden biri olmayı başaran yıldız oyuncu, bu sezon da istikrarını sürdürüyor... Brezilyalı 10 numara, bu sezon oynadığı 23 resmi maçta 11 gole ulaştı. Böylece bu yıl Kanarya'da çift haneli gol rakamlarına ulaşan ilk oyuncu oldu. Fenerbahçe formasını toplamda 2696 dakika giyen Talisca'nın, 117 dakikada 1 golü bulunuyor.



FENER KASAYI DOLDURDU

Norveç'te oynanan Brann zaferi ile Fenerbahçe, Avrupa'da 450 bin euro galibiyet priminin sahibi oldu. Bu sezon Avrupa Ligi'nde toplamda 3. kez galip gelen Sarı- Lacivertliler'in kasasındaki toplam rakam ise 1 milyon 350 bin euro'ya ulaştı. Başkan Saran'ın ilk hedefi Norveçli yıldız golcü Sörloth olarak biliniyor.

8 MAÇTA 11'DEYDİ

LA LİGA takımlarından A.Madrid formasıyla bu sezon 20 maçta 5 gol ve 1 asistlik katkı yapan Sörloth, yalnızca 8 karşılaşmaya ilk 11'de başlayabildi. Sörloth, 11'de oynayacağı takıma transfer olmak istiyor.