Fransız medyası, Monaco'nun Galatasaray'ı yendiği maç sonrası çarpıcı ifadeler kullandı. Le Progres, "Krizin eşiğinde olan Monaco, Galatasaray'ı şans eseri bulduğu bir golle 1-0 mağlup etti" yorumunu yaptı. L'Equipe ise, "Uğurcan Çakır 67. dakikada sakatlanarak yerini Günay Güvenç'e bıraktı. Sahaya girerken Monaco teknik direktörü Sebastien Pocognoli tarafından alay konusu olan yedek kaleci, birkaç saniye sonra Camara'nın kornerinde Galatasaray'a pahalıya mâl olan büyük bir hata yaptı ve Monaco 3 puanı getiren golü attı" ifadelerine yer verdi.

