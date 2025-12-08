Trabzonspor Göztepe’yi 2 golle yenerek ligde 2’ncı sıraya çıktı

Fırtına tutulmuyor... Trabzonspor, Göztepe'yi İzmir'de 2-1 yenerek hem ligde ikinci sıraya çıktı hem de galibiyet serisini 3 maça çıkardı. 2'de Muçi'nin vuruşunda Lis üzerine gelen topu çıkardı. 11'de Onuachu'nun kafa vuruşunda top dışarı gitti. 45+4'te Juan'ın vuruşunda Onana topu çıkardı. 46'da Zubkov'un pasında Muçi yaptığı aşırtma vuruşla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 51'de Zubkov'un vuruşunda top auta gitti. 67'de oluşan karambolde Olaitan'ın 2, Janderson'un da 1 vuruşunu Trabzonspor savunması çizgiden çıkardı. 76'da Zubkov'un ortasında Muçi gelişine vurarak farkı ikiye çıkardı: 0-2. 78'de Pina bariz gol şansını engellediği için faul sonrası kırmızı kart gördü. 85'te kullanılan serbest atışta Dennis gelişine vurarak farkı bire indirdi: 1-2. Bu dakikadan sonra 2 ekibin çabası sonucu değiştirmeyince Trabzonspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.

İSTEDİĞİMİZİ ALDIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçtan sonra futbolcularını övdü. Tekke, "Çok zor bir maçta istediğimizi aldık. Onuachu ve Pina bizi üzdü ama futbolda bunlar var. Şimdi bu maçı unutarak Beşiktaş'la oynayacağımız maça odaklanacağız. Göztepe gibi bir takımı deplasmanda yenmek hiç kolay değil. Önemli bir galibiyet" ifadesini kullandı.