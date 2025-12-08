Muçi yine sahnede! 3 maçta 5 gol | Eleştirilen yıldız fırtınayı sırtladı

Muçi durdurulamıyor... Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan ancak gösterdiği performans nedeniyle sürekli eleştirilen Arnavut futbolcu dün de takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Muçi attığı 2 golle galibiyette başrol oynadı. Arnavut futbolcu Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 5 gol kaydederek Fatih Tekke'nin vazgeçilmez oyuncusu oldu. 24 yaşındaki on numara Başakşehir, Konyaspor ve Göztepe maçlarında attığı gollerle takımını zafere taşımayı başardı.



ONUACHU VE PİNA CEZALI

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Onuachu Göztepe karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bordo-Mavili oyuncu 73'te Bokele'ye yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı. Onuachu bu nedenle Beşiktaş'a karşı oynayamayacak. 78'de kırmızı kart gören Pina da derbide forma giyemeyecek

GÜRSEL AKSEL KAPALI GİŞE

Göztepe-Trabzonspor maçında tribünlerin tamamının dolduğu görülürken, ısınmaya çıkan 2 takımın futbolcuları taraftarları birlikte selamladı. Maçtan önce A Milli Takım'ın eski oyuncusu Faruk Karadoğan'ın vefatı nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.