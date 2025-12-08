Galatasaray’ın yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig kıskacı: Leeds ve Sunderland devrede!

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile İngiltere Premier Lig kulübü Leeds United ve Sunderland'in ilgilendiği ileri sürüldü. İngiliz basınının aktardığı haberlere göre; Bu iki takımın Gabriel Sara'yı kadrosunda görmek istediği belirtildi. Bu sezon 20 maça çıkan ve takımına 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Gabriel Sara'nın ocak transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verilebileceği iddia edildi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kontratı Aslan ile 2029'a kadar ve değeri 22 milyon euro.

