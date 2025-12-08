En-Nesyri Fenerbahçe’yi yaktı! Karşı karşıya golü kaçırdı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Başakşehir ile berabere kalmasının yankıları sürüyor. Maçın en çok konuşulan anı ise Youssef En-Nesyri'nin kaçırdığı net gol oldu. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü sürdürdüğü dakikalarda En-Nesyri, 79. dakikada karşı karşıya kaldığı net fırsatı gole çeviremedi. Faslı golcünün şutunu yavaş kullanması ve yanındaki Fred'e pas vermemesi, tribünlerde ve sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Bu an, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından maçın kırılma noktası olarak yorumlandı. Faslı forvet, son haftalardaki etkisiz performansıyla da eleştirilerin odağında bulunuyor. Kaçan pozisyonun hemen sonrasında Başakşehir, Bertuğ Yıldırım'ın golüyle durumu 1-1'e getirip skoru tayin etti.

