Beşiktaş Süper Lig’in 15. haftasında Gaziantep FK’yı konuk ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çalacak. Bu sezon da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Siyah-Beyazlılar, oynadığı son 3 lig maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Geçen hafta Karagümrük'ü yenen Kartal, Gaziantep FK'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

UDUOKHAİ SINIRDA

Kartal'da Alman stoper Felix Uduokhai ceza sınırında yer alıyor. Siyah-Beyazlılar'da bugün 11'de oynaması beklenmeyen Uduokhai, Gaziantep FK maçında kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamayacak.