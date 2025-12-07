SON DAKİKA
Lille’de Türk fırtınası! Berke Özer kritik kurtarışlarıyla Marsilya’yı devirdi!

Lille'de forma giyen Berke Özer, performansı ile dikkatleri çekmeye devam ederken Marsilya’yı 1-0 mağlup ettikleri maçta yaptığı kritik kurtarışlarla Fransa’da yankı uyandırdı. Lille maçı 10. dakikada Ethan Mbappe’nin attığı golle 1-0 kazandı. Berke Özer, zorlu mücadelede yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapatarak galibiyette büyük rol oynadı. Berke’nin hocası Bruno Genesio öğrencisi için “ Onun kurtarışı bize üç puan kazandırdı. Çok iyi oynadı gerçekten karşılaşmada” ifadelerini kullandı.

07 Aralık 2025
