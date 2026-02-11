Trafik kuralları değişti! Yeni cezalar Meclis'ten geçti

Meclis'ten geçen düzenlemeyle yeni cezalar belirlendi (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv)

SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANANLARA 5 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLECEK

Kabul edilen maddelere göre; araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak ve kamunun huzurunu bozmayacak şekilde kullanılması zorunlu olacak. Kurala uymayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Araçlarda belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Aynı yıl içerisinde iki kez kural ihlal yapan sürücüye 10 bin lira, 3 veya daha fazla ihlal halinde ise her seferinde20 bin lira para cezası uygulanacak ve ehliyetlerine 30 gün süreyle geri alınacak. Sürüş esnasında yolcuların emniyet kemeri ya da yönetmelikte yer alan koruyucu sistemlerin usulüne uygun olarak kullanılması mecburi hale getirilecek. Koruyucu sistemlerinin nitelikleri ve nicelikleri ile hangi araçlarda ve hangi tarihten itibaren hangi şartlarda bulundurulacağı ve kullanılacağı yönetmelikte belirtilecek. Yönetmelikte cins ve sınıfları belirtilen araçlarda seyahat eden yolcuların, araç hareket etmeden önce ve seyahat sırasında emniyet kemerlerini bağlamaları konusunda uyarılmaları zorunlu olacak.