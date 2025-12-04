PODCAST CANLI YAYIN
Maxi Lopez Icardi için sert konuştu!

Eski futbolcu Maxi Lopez, Arjantin’de bir TV programına konuk oldu ve Mauro Icardi’nin bir tokat yemeyi hak ettiğini söyledi

Daha önce Mauro Icardi ile aynı takımda da forma giymiş olan Maxi Lopez'den Arjantin medyasına sert açıklamalar geldi. Lopez,Galatasaray'ın yıldızı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski dostu Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile birlikte olmasının ardından yaşananlarla ilgili konuşan Lopez, "Wanda Nara'ya şiddet göstermedim... Ben asla çocuklarıma, bir kadına, kimseye el kaldırmam... Bir tokat yemeyi hak eden biri var, kim olduğunu biliyorsunuz, ama ben Icardi'ye bile el kaldırmadım" ifadelerini kullandı.

