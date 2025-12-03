Süper Lig ekibi rahat bir şekilde galibiyete uzadı! Konyaspor farka koştu

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Konyaspor, deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden Muşspor'u 4-1 yenerek kupada adını gruplara yazdırdı. Maçın 38. dakikasında Konyaspor öne geçti. Melih Bostan'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Bardhi, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı.
MELİH'TEN DUBLE
Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta Calusic, kafayla topu ağlara yolladı: 0-2. 53. dakikada Konyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Bardhi'nin ortasında Melih Bostan, kafayla topu filelere gönderdi: 0-3. 89. dakikada Muşspor farkı 2'ye indirdi. Okavuçi'nin pasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Ersel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3. 90+2'de İsmail'in pasında Melih Bostan, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 1-4.