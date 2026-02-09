Son dakika: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına el kondu

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın malvarlığına, "suçtan elde edildiği" gerekçesiyle el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/13211 sayılı soruşturma kapsamında, Yıldırım'a ait malvarlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine ve söz konusu gelirlerin aklandığına dair ciddi emareler bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca 9 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen resen el koyma kararının, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin aynı tarihli ve 2026/885 değişik iş sayılı kararıyla onandığı bildirildi.

