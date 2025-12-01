PODCAST CANLI YAYIN
Gazze'de sembolik G.Saray- F.Bahçe maçı yapıldı

İsrail saldırıları sonrası spor ruhunu canlandırmak amacıyla Gazze’de sembolik “G.Saray- F.Bahçe” maçı yapıldı. Maçı Sarı- Kırmızılılar kazanmayı başardı.

Giriş Tarihi :01 Aralık 2025
Deniz Feneri Derneği'nin sponsorluğunda Nusayrat'taki bir futbol sahasında düzenlenen G.Saray-F.Bahçe maçında Filistinli oyuncular oynadı. 5x5 oyuncu formatıyla oynanan sembolik maçın galibi Galatasaray oldu. Karşılaşma sonrasında her iki takımın oyuncularına madalya takıldı ve Galatasaray'ı temsil eden oyunculara kupa takdim edildi. Deniz Feneri Derneği'nin Gazze'deki koordinatörü Heysem Ebu Semra, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 yıl boyunca Gazze'de öldürdüğü spor ruhunu canlandırmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

