Konya’yı 3 golle yıkan Trabzonspor emin adımlarla zirveye yürüyor

TRABZONSPOR konuk ettiği Konyaspor'u 3-1 yenerek arka arkaya 2. galibiyetini aldı. Maçın 7. dakikasında Umut'un sağ ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta Onana topu çıkardı. 14'te Muleka'nın ortasında Bardhi'nin yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti. 17'de gelişen Konyaspor atağında Andzuana'nın vuruşunda Okay'a çarpan top ağlara gitti ve Konyaspor 1-0 öne geçti. 40'da Muçi Bahadır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR kontrolü sonrasında kazanılan penaltıyı 43'te Onuachu gole çevirdi: 1-1. 50'de Onuachu sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla skoru 2-1 yaptı. 56'da kazanılan frikikte Muçi müthiş bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 3-1. Trabzonspor bu dakikadan sonra sayısız pozisyondan yararlamadı. Mücadele Fırtına'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.



TFF BAŞKANINA FORMA HEDİYESİ



Ertuğrul Doğan maç öncesi stada gelen Hacıosmanoğlu'na kulübün 1975-76 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğun simgesi beyaz formayı hediye etti.