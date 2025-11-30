GÖZLER sol bek tercihine çevrildi. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, uzun süredir üzerinde durduğu sol bek tercihine ilişkin nihai kararını bugünkü idmanın ardından vereceği öğrenildi. Takım içinden sızan bilgilere göre Levent Mercan, Galatasaray karşısında forma giyme yarışında bir adım önde görünüyor. Genç oyuncunun sahada olma ihtimalinin %55 olduğu belirtilirken, son haftalarda form grafiğiyle dikkat çeken Brown'un oynama olasılığının %45 seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Tedesco'nun kararını belirleyecek en önemli kriterlerin oyuncuların fiziksel durumu, antrenman performansı ve rakibin kanat tehditlerine karşı alınacak önlemler olduğu bildirildi.



KARAR BEKLENİYOR

Levent ve Brown iyi performansları ile dikkat çekiyor. Tedesco'nun hangisi arasında tercih yapacağı büyük merak konusu oldu.