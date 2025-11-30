PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe’de sol bek tercihi merakla bekleniyor!

Galatasaray derbi öncesi öne çıkan aday Levent Mercan (%45) olurken, genç futbolcunun forma giyme ihtimali Brown’un (%55) önünde görünüyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2025
Fenerbahçe’de sol bek tercihi merakla bekleniyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

GÖZLER sol bek tercihine çevrildi. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, uzun süredir üzerinde durduğu sol bek tercihine ilişkin nihai kararını bugünkü idmanın ardından vereceği öğrenildi. Takım içinden sızan bilgilere göre Levent Mercan, Galatasaray karşısında forma giyme yarışında bir adım önde görünüyor. Genç oyuncunun sahada olma ihtimalinin %55 olduğu belirtilirken, son haftalarda form grafiğiyle dikkat çeken Brown'un oynama olasılığının %45 seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Tedesco'nun kararını belirleyecek en önemli kriterlerin oyuncuların fiziksel durumu, antrenman performansı ve rakibin kanat tehditlerine karşı alınacak önlemler olduğu bildirildi.


KARAR BEKLENİYOR

Levent ve Brown iyi performansları ile dikkat çekiyor. Tedesco'nun hangisi arasında tercih yapacağı büyük merak konusu oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor!
Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’
325’ten 2025’e... Papa’nın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! ’Konsil’e asıl katılanlar Doğu’daki kiliselerdi
CHP’li belediyeler yine sınıfta kaldı! Ege’yi sağanak vurunca İzmir ve Muğla’da deniz ile kara birleşti
CHP’nin linç ekibi verdiği röportaj nedeniyle eski Genel Başkanı’nı topa tuttu!
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
Fırtına’nın zirve inadı! Trabzonspor - Konyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
CHP’de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında arınma savaşı!
Asrın Soykırımı: Gazze belgeseli! A Haber hakikatin ve mazlumların sesi oldu
İlim Yayma Ödülleri 2025 sahiplerini buldu: Büyük Ödül Prof. Dr. Özcan Erel’e verildi
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi’nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı? Ukrayna üstlendi: İşte saldırı anı
Trump’tan savaş ilanı: Venezuela hava sahası kapatılacak dedi
Sergen Yalçın’dan sürpriz! Beşiktaş’ın ilk 11’i netlşeşti
Papa 14. Leo İstanbul’da... Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti: Arena’da özel ayin | Hangi yollar kapalı?
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır kral çıplak dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Airbus irtifa kaybetti! Dünyada alarm: Binlerce uçak yere indi
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Hamas’ın istihbarat darbesinin ardından İsrail harekete geçti! Askerleri Morpheus ile takip edecekler
Mardin’deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı
Meteoroloji’den 8 kente kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve sağanak kapıda! 29 Kasım il il hava durumu