Efsane futbolcular tesiste takımla bir araya geldi

SÜPER LİG'DE sezonun kaderini belirleyebilecek dev derbi öncesi Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Kulüp yönetimi, takımın motivasyonunu artırmak ve oyunculara derbinin önemini anlatmak için birçok eski futbolcuyu Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne davet etti. Tesise çağrılan isimler arasında Tuncay Şanlı, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Rıdvan Dilmen, Stephen Appiah, Miroslav Stoch, Kemal Aslan, Uğur Boral, Semih Şentürk, Mehmet Aurelio, Bülent Uygun, Serdar Kulbilge, Ali Bilgin ve Serkan Balcı gibi camianın efsane isimleri yer aldı. Eski yıldızların bir kısmının da yarın da maçı tribünde izleyerek desteğini sürdüreceği gelen bilgiler arasında.

GALIBIYET ÖNEM TAŞIYOR!..

BAŞKAN Saran'ın da teknik patron Tedesco ve futbolcularla sürekli iletişim halinde olduğu, takımın bu kritik mücadeleye en iyi şekilde hazırlanması için tüm şartların sağlandığı vurgulandı. Takıma yapılan bilgilendirme toplantılarında yöneticilerin "Kenetlenme açısından Galatasaray galibiyeti büyük önem taşıyor. Alınacak 3 puan Galatasaray'ı uzun maratonda geriye düşürür. Liderlik koltuğunu alalım ve lig sonuna kadar bırakmayalım" dediği öğrenildi.



SARAN İLKİ YAŞAYACAK



SADETTİN SARAN, başkan olarak ilk Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak. Saran, ligin 11. haftasında 2 Kasım tarihinde oynanan Beşiktaş maçıyla ilk derbisine çıktı. Ve Sarı-Lacivertliler sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başarmıştı.