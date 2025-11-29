Ferbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi planlar büyük oranda netleşirken, Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun forvet tercihi konusunda ciddi bir kriz yaşadığı öğrenildi. Kadıköy'de oynanacak dev derbi için ilk 11'in 10 ismini belirleyen İtalyan teknik adamın, bu oyuncular arasında Levent Mercan'a da yer verdiği bilgisine ulaşıldı.

Ancak takımın 9 numara pozisyonu hala büyük bir soru işareti olarak duruyor. Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros karşılaşmasında derbiye hazırlık amacıyla yedek bırakılan Duran'ın, oyuna girdikten sonra sorumsuz bir şekilde kırmızı kart görmesi teknik ekibi zor durumda bıraktı.



EN NESYRI SON 6 DERBİDE YOK

Tedesco'nun Galatasaray derbisi için düşündüğü isimlerden biri olan genç forvetin bu davranışı, ilk 11 ihtimalini ciddi şekilde zayıflattı. Öte yandan, son 6 derbide gol atma başarısı gösteremeyen En-Nesyri'nin form durumu ve derbilerdeki etkisiz performansı da dikkat çekiyor. Derbiye sayılı günler kala Fenerbahçe'de en büyük belirsizlik 9 numara bölgesi üzerinde yoğunlaşıyor.