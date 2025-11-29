PODCAST CANLI YAYIN
Çizme’den Rahmani iddiası

İtalyan basını Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Napoli’nin Kosovalı stoperi Amir Rahmani ile ilgilendiğini öne sürdü.

29 Kasım 2025
Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Corriere dello Sport'da yer alan haberde Napoli ile Rahmani arasında yürütülen yeni sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girdiği ve bu gelişmenin de iki Türk devinin dikkatini çektiği belirtildi. Haberin detayında hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın Kosovalı stopere ilgi duyduğu ifade edildi. Napoli cephesinin ise Rahmani'yi kadroda tutarak takımın omurgasını koruma niyetinde olduğu belirtildi. Bu sezon İtalyan ekibiyle 7 maçta şans bulan 31 yaşındaki stoperin Napoli ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürülen Kosovalı savunmacı milli formayla 66 maça çıkıp 7 gole imza atmayı başardı.

