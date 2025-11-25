Golleriyle Fenerbahçe’yi taşıyan Asensio performansıyla dikkat çekiyor

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun son haftalarda gösterdiği etkili performans rakamlara da yansımış durumda. Yıldız futbolcunun son 13 sezondaki 13 haftalık lig performanslarına bakıldığında en yüksek gol attığı sezonu Fenerbahçe'de yaşadığı görülüyor. 13 haftada 6 gol kaydeden yıldız oyuncu daha önce en yüksek gol sayısına ulaştığı sezonu 2017- 18'de Real Madrid formasıyla geçirmiş ve 4 gol kaydetmişti.

Bu sezon ligde attığı 6 golün yanı sıra 2 de asiste imza atan Asensio toplamda 8 gole katkıda bulunarak bu periyotta en çok skora katkı yaptığı 2. sezonu geçirdi. Yıldız oyunda daha 2014-15'te 2. Lig'de Mallorca forması giyerken 3 gol, 6 asistlik performansla 9 gole katkıda bulunmuştu. Tedesco'nun vazgeçilmezlerinden biri olan 29 yaşındaki 10 numara Galatasaray derbisinde de takımının en önemli gol silahı olacak.



9 NUMARA BELİRSİZLİĞİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde forvet bölgesinde kime şans vereceği konusunda belirsizlik yaşıyor. Faslı forvet En Nesyri'nin verdiği gol katkısına rağmen oyun içindeki etkisiz görüntüsü İtalyan hocayı düşündürüyor. Sakatlığını atlatan Jhon Duran ise 9 numara henüz istenen performansı veremedi. Rize maçında oyuna girdikten sonra gol atan Anderson Talisca'nın ise forvet oynadığında etkisiz kalması genç teknik adamı düşündürüyor. Tedesco'nun hafta boyunca yapılacak idmanlara göre forvet bölgesi için karar vereceği gelen haberler arasında.



KANARYA ARA VERMEDİ

Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla ara vermeden başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başlayan idman, daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.



LİGDE 28 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI

SÜPER Lig'de Rizespor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda attığı gollerle 5-2 mağlup eden Fenerbahçe bu galibiyette aynı zamanda önemli bir istatistiğe de imza attı. Sarı-Lacivertliler, Mart 1997'den (vs Antalyaspor) bu yana deplasmanda oynadığı bir Süper Lig maçının ikinci yarısında ilk kez beş gol attı.



CENK TOSUN 6-8 HAFTA YOK

Fenerbahçe'de yönetim tarafından İrfan Can'la birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ameliyat olmak için apar topar Almanya'ya gitti. Sarı-Lacivertli yıldızınyapılan detaylı kontroller sonrasında en az 6 ile 8 hafta arasında takımdan uzak kalacağı öğrenildi. Şok gelişme moralleri bozdu.



İTALYAN İŞİ DOKUNUŞ

JOSE Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Domenico Tedesco ilk başta performansı ve oyuncu tercihleri konusunda eleştirilse de zamanla takımı toparladı. İtalyan teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe son 10 resmi maçta 8 galibiyet aldı. Ligde Beşiktaş'ı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2, Rizespor'u da 5-2 mağlup ederek üst üste iki deplasmanda iki farklı geriye düştüğü maçı kazanan ilk takım oldu. Ligde 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik alarak 31 puan toplayan Sarı-Lacivertliler ligde namağlup yoluna devam ederek Galatasaray'ın 1 puan gerisinde zirve takibini sürdürüyor. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kanarya, ligde son 4 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırdı.