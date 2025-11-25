PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaşlı futbolcular Destanoğlu ve Uysal’ın tedbiri kaldırıldı

BEŞİKTAŞLI futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal’ınsa tedbir kararları kaldırılmıştı. İki oyuncu 11 Kasım’da kimlik bilgilerinin kullanıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Kaleci Destanoğlu “Federasyonumuz bizimle iletişime geçmeden ismimizi paylaştı” demişti. Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu, tedbir kararının kaldırılmasının aklanma anlamına gelmediğini savundu ve “Bize aklandı diye gelen bir şey yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. Sevki yapılmayan 47 oyuncu var. Birer kupon oynayanları bir kenara ayırdık, onların araştırması devam ediyor” şeklinde konuştu

BEŞİKTAŞLI futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ınsa tedbir kararları kaldırılmıştı. İki oyuncu 11 Kasım'da kimlik bilgilerinin kullanıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Kaleci Destanoğlu "Federasyonumuz bizimle iletişime geçmeden ismimizi paylaştı" demişti. Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu, tedbir kararının kaldırılmasının aklanma anlamına gelmediğini savundu ve "Bize aklandı diye gelen bir şey yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. Sevki yapılmayan 47 oyuncu var. Birer kupon oynayanları bir kenara ayırdık, onların araştırması devam ediyor" şeklinde konuştu

