Galatasaray Gençler birliği karşısında 11 dakikada bulduğu 3 golle kazandı

Lider Galatasaray evinde geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi. 4. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Kale önünde iyi yükselen Barış Alper'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri geldi. 12'de kaleci Velho ile karşı karşıya kalan Barış Alper'in vuruşunda Velho topu ayağıyla çıkardı. Aslan mutlak bir golden daha oldu. 22'de Göktan'ın kullandığı serbest vuruşta topu kale alanına ortaladı. Niang dokundu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 43. dakikada Barış Alper'in sol taraftan ortasında Icardi kale alanı önünde kafa vuruşunu yaptı. Top üst direkten oyun alanına döndü. 55'te Kazımcan Karataş'ın içeriye çevirdiği topta Icardi golü attı: 1-1. 57'de Icardi'nin şutu kaleciden döndü. Dönen topu Barış Alper ağlara yolladı: 2-1. 60'ta Thalisson kırmızı kartla oyundan atıldı. 66'da İlkay Gündoğan, farkı 3'e çıkartan golü attı. 77'de Samet'in ortasında Metehan kafayla topu ağlara yolladı: 3-2. Galatasaray zorlanmasına rağmen 3 puanı kaptı.



DERBİDE OYNAMAYACAK



Galatasaray forması giyen Roland Sallai, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gördüğü için Fenrebahçe derbisinde forma giyemeyecek. Macar yıldız, Zuzek'e yaptığı sert müdahale sonrası VAR kararıyla atıldı.



655 GÜN SONRA ASİSTLE YILDIZLAŞTI



GENÇLERBIRLIĞI karşısında ilk 11'de yer alan Kazımcan Karataş, Galatasaray formasıyla 655 gün sonra sahaya çıktı. Okan Buruk, cezası bulunan Eren Elmalı ve ağrıları olduğu dile getirilen İsmail Jakobs'un yerine sol bekte Kazımcan Karataş'a forma verdi. En son ligde 11 Ocak 2024'te ilk 11'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, uzun bir arada sonra görev yaptı. kazımcan Karataş, karşılaşmanın ilk yarısında Gençlerbirliği'nin yıldızı Thalisson ile tartıştı. Bu pozisyon sonrası sarı kart gördü. Icardi'nin attığı golde asist yaptı



YUSUF DEMİR TEPKİ ÇEKTİ!



G.SARAY'DA Yusuf Demir, 17. dakikada sakatlanan Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu. Sarı-Kırmızılılar'da ilk yarıda oyuna giren Demir, ikinci yarının başında yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. İlk yarının sonuna eklenen 5 dakikayla birlikte 33 dakika oyunda kaldı. Performansıyla taraftarın tepkisini çekti.



KRAL YİNE SAHNEDE



GALATASARAY'IN Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna girdi ve golünü attı. Süper Lig'deki ilk maçına çıktığı 2022-23 sezonundan bu yana en fazla gol atan oyuncu olan Galatasaray'ın santforu Mauro Icardi (58), bu dönemde en fazla takımın ağlarını havalandıran isim konumunda (23). Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyetinde büyük payı olan Tangocu, "100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde açıklarım" dedi... Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuşan Icardi, "Şampiyonlar Ligi'nde seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ondan sonra derbiye bakacağız" ifadelerini kullandı.



DİREKLERİ GEÇEMİYOR



GENÇLERBİRLİĞİ maçında iki topu direkten geri dönen Galatasaray, bu sezon büyük bir şanssızlık yaşıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon toplamda 10 topu direkten geri geldi. Dün gece de Barış Alper ve Mauro Icardi direkleri geçemedi.



CİMBOM REKOR KIRDI



G.Birliği karşısında 4.3 gol beklentisi üreten Galatasaray bu sezon bir Süper Lig maçında en yüksek gol beklentisine ulaşan takım oldu.



DURAN TOPTAN İLK KEZ YEDİ



GALATASARAY, Süper Lig'in 13. haftasında bir ilki yaşadı. Sarı-Kırmızılılar bu sezon duran toptan ilk kez gol yedi. Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Göktan Gürpüz'ün kullandığı serbet vuruşta Niang topu ağlara yolladı. Galatasaray savunması bu pozisyonda adam paylaşımında hata yaptı.