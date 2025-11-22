Beşiktaş’ta El Karouanı atağı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ocak ayı transfer döneminde sol bek transferi yapacak olan Siyah- Beyazlılar, Hollanda Ligi ekiplerinden Utrecht'te forma giyen 25 yaşındaki Faslı yıldız Souffian El Karouani'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan El Karouani, 2023 yılından beri Utrecht'te forma giyiyor. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyerken 3 gol ve 13 asist üretti. Toplamda 16 gole katkı verdi.

PORTO'NUN DA RADARINDA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Faslı yıldızı çok istediği ve yönetimin önümüzdeki günlerde Hollanda'ya hareket edeceği bildirildi. Yalçın, yıldız oyuncuyu hem sol kanat hem de orta sahada görev yapabildiği için transfer edilmesini özellikle istiyor. 5 kez Fas Milli Takımı'nda forma giyen El Karouani, hücuma verdiği katkı ile dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesinde ilk sıralarında yer alan Faslı yıldızı Portekiz devi Porto'nun da yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında.



Faslı Souffian El Karouani, tekniği ve isabetil ortalarıyla dikkatleri çekiyor.