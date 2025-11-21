Beşiktaş’ta ikinci Sancho harekatı

Sezon başında Manchester United'dan Aston Villa'ya kiralanan İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho'nun geleceği gündemde. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Kartal'ın devre arasında yeniden transfer girişiminde bulunma ihtimali üzerinde durduğu öne sürüldü. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş, Sancho'yu kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

O dönemde Fenerbahçe de İngiliz yıldızı listesine almıştı. Bu sezon Aston Villa formasıyla 8 maça çıkan Sancho, bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı. İngiliz oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmek istediği öne sürülüyor. Sancho'nun Aston Villa'daki performansı ve sınırlı süreler, Beşiktaş gibi kulüplerin ilgisini tekrar artırmış durumda. Sancho'nun maaş beklentisinin yıllık 8-9 milyon euro civarında olduğu, Manchester United'daki maaşının ise 10 milyon euro olduğu belirtiliyor. Yıldız kanat, transferde garanti ilk 11, Avrupa kupalarında forma şansı ve teknik direktörle doğrudan iletişim gibi kriterleri öncelikli görüyor.