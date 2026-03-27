ABD'de Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından peş peşe paylaşılan ve kısa süre içinde silinen gizemli video ve ses kayıtları gündeme bomba gibi düştü. Ardından gelen mozaiklenmiş Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance fotoğrafları ise "ABD neyin mesajını veriyor?" sorusunu beraberinde getirdi. İran geriliminin gölgesinde yaşanan bu sıra dışı dijital hareketlilik, kısa sürede küresel bir tartışmaya dönüştü.

SİLİNEN VİDEOLAR, ŞİFRELİ MESAJLAR

İlk olarak paylaşılan ve kısa süre içinde kaldırılan videolarda, anlamlandırılması zor sesler ve sınırlı görseller yer aldı. "Sesini aç" uyarısıyla servis edilen içerik, sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi ancak herhangi bir resmi açıklama yapılmadan silindi.

Bu gelişme, özellikle ABD-İran hattında tansiyonun yükseldiği bir dönemde, "psikolojik operasyon mu?" sorularını gündeme getirdi.