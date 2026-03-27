ABD'de Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından peş peşe paylaşılan ve kısa süre içinde silinen gizemli video ve ses kayıtları gündeme bomba gibi düştü. Ardından gelen mozaiklenmiş Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance fotoğrafları ise "ABD neyin mesajını veriyor?" sorusunu beraberinde getirdi. İran geriliminin gölgesinde yaşanan bu sıra dışı dijital hareketlilik, kısa sürede küresel bir tartışmaya dönüştü.
SİLİNEN VİDEOLAR, ŞİFRELİ MESAJLAR
İlk olarak paylaşılan ve kısa süre içinde kaldırılan videolarda, anlamlandırılması zor sesler ve sınırlı görseller yer aldı. "Sesini aç" uyarısıyla servis edilen içerik, sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi ancak herhangi bir resmi açıklama yapılmadan silindi.
Bu gelişme, özellikle ABD-İran hattında tansiyonun yükseldiği bir dönemde, "psikolojik operasyon mu?" sorularını gündeme getirdi.
MOZAİKLENMİŞ LİDERLER DİKKAT ÇEKTİ
Gizemli videoların ardından Beyaz Saray bu kez Trump, Rubio ve Vance'in mozaiklenmiş fotoğraflarını paylaştı. Görsellerdeki sansürlü yapı, "gizli mesaj", "şifreli iletişim" ve "kriz sinyali" yorumlarını beraberinde getirdi.
Uzmanlar, bu tür paylaşımların bilinçli bir "kontrollü belirsizlik" stratejisinin parçası olabileceğine dikkat çekti.
GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI
Günlerdir tartışılan paylaşımların perde arkası ise beklenmedik şekilde açıklandı. Beyaz Saray'ın yaptığı paylaşımdan, tüm bu gizemli içeriklerin aslında yeni bir dijital uygulamanın lansman kampanyasının parçasıydı.
Cuma günü yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın canlı yayınlar ve anlık güncellemeler sunacak yeni bir mobil uygulamayı devreye aldığı bildirildi.
"FİLTRE YOK, DOĞRUDAN KAYNAK" MESAJI
Beyaz Saray'ın X platformunda paylaştığı tanıtım videosunda şu ifadeler yer aldı:
"Canlı yayınlar. Gerçek zamanlı güncellemeler. Doğrudan kaynağından, filtresiz. Herkesin konuştuğu şey artık parmaklarınızın ucunda." Bu mesajın, Trump yönetiminin uzun süredir dile getirdiği "medya filtresiz bilgi" söylemine doğrudan gönderme yaptığı değerlendirildi.
ALGI OPERASYONU MU, YENİ İLETİŞİM STRATEJİSİ Mİ?
Uzmanlara göre, gizemli paylaşımlarla oluşturulan merak ve belirsizlik, klasik bir lansman yönteminin ötesinde, modern siyasi iletişimin yeni bir örneği olabilir. Özellikle kriz dönemlerinde kullanılan bu tür stratejilerin, kamuoyunun dikkatini toplamak ve mesajın etkisini artırmak amacı taşıdığı ifade ediliyor.
GÖLGESİNDE SAVAŞ, MERKEZİNDE İLETİŞİM
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sürdüğü bir dönemde gelen bu hamle, yalnızca bir teknoloji lansmanı değil, aynı zamanda Washington'un iletişim stratejisinin nasıl evrildiğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlandı.