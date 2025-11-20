Atalanta Lookman için 40 milyon euro istiyor! Devre arası transfer zor gözüküyor.

ARA transfer döneminin başlamasına 1.5 aylık bir süre kala en çok konuşulan isimlerin başında Ademola Lookman geliyor. Sezon başından bu yana Galatasaray'ın gündeminde yer alan Nijeryalı forvet için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe iddiaları da ortaya atılmıştı. Ancak İtalyan basınına göre Lookman'ın Türkiye'ye transferi ekonomik anlamda bir hayli zor gözüküyor.

Atalanta'nın beklenen performansın uzağında kalan Lookman'la devre arasında yolları ayırmaya sıcak bakmadığını belirten Çizme basını, buna karşın Serie A kulübünün bonservis konusunda indirime gitmeyeceğini belirtti. Haberde, "Atalanta, Lookman'ı isteyen kulüplere kapıyı 40 milyon eurodan açacak. 1.5 yıl sözleşmesi kalan Nijeryalı yıldız için bu rakamın altına inmeyi de düşünmüyorlar" ifadesini kullandı.