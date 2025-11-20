SON DAKİKA
A Milli Kadın Hentbol Takımı! İslami Dayanışma Oyunları’nda finale yükseldi

SUUDI Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarı finalde Özbekistan’ı 39-22 yenerek finale yükseldi. Milli takım, Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi’nde oynanan ve ilk yarısını 18-11 üstün geçtiği maçta Özbekistan’ı 39-22 yendi. A Milli Kadın Hentbol Takımı, oyunlardaki ilk maçında İran’ı 36-28, ikinci maçında Maldivler’i 63-13, üçüncü maçında da Gine’yi 36-24 yenerek yarı finale çıkmıştı. Organizasyonda 4’te 4 yapan A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın final maçına çıkacak.

20 Kasım 2025
