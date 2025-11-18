PODCAST CANLI YAYIN
Sergen Yalçın anjiyo oldu: Bugün taburcu ediliyor

Yakın zamanda kardeşini kaybeden Sergen Yalçın kulüpte yaşananlardan dolayı da sıkıntılıydı. Tecrübeli hocanın kalbine dün stent takıldı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın dün anjiyo operasyonu geçirdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
Genel durumu iyi olan Yalçın, bugün taburcu olacak. TFF yaptığı açıklamada, "Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

