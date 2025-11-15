Guardiola’dan Filistinli Sporcular İçin Dayanışma Çağrısı

MANCHESTER City'yi çalıştıran Pep Guardiola, salı günü Katalonya ile Filistin milli takımları arasında oynanacak maçta öldürülen Filistinli sporcular için dayanışma çağrısında bulundu. 54 yaşındaki Katalan teknik adam mesajında, "Barış şehri Barcelona, salı günü Olimpiyat Stadı'nda Katalan Milli Takımı ile Filistin Milli Takımı arasındaki maça ev sahipliği yapıyor. Bu maç, bir spor karşılaşmasından çok daha fazlası; Gazze'de öldürülen 400'den fazla Filistinli sporcuya saygı için dayanışma çağrısı. Stadı dolduralım" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN