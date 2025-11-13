SON DAKİKA
Rafa Silva’nın Fenerbahçe derbisi öncesi başkanla yaptığı görüşmede, “Futbola bırakmayı düşünüyorum. Geleceğim ve futbol oynama konusunda kararsızım” dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi :13 Kasım 2025
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızından şok eden karar: Futbolu rafa kaldırdı

Beşiktaş'ta son dönemde yaşadığı form düşüklüğüyle gündeme gelen Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun Fenerbahçe derbisi öncesi başkan Serdal Adalı bir görüşme yaptığı ve "Futbola odaklanamıyorum. Geleceğimle ilgili kafam karışık. Bu yüzden performansım düşüyor. Futbolu bırakabilirim. Geleceğim ve futbol oynama konusunda kararsızım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcunun takımın sürekli erken havlu atmasından rahatsız olduğunu yönetimle paylaştığı da gelen haberler arasında. Bu sezon tüm kulvarlarda Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkan deneyimli 10 numara söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 3 asiste imza attı. Rafa'nın Beşiktaş ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.


JOTA HIZ KESMİYOR


Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 3-1 yendiği maçta attığı golle galibiyete katkı sağlayan Portekizli futbolcu Jota Silva'nın milli arada bireysel antrenörüyle ekstra çalışmalar yaptığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun milli aranın ardından oynanacak Samsunspor maçında ilk 11'de yer almak için Sergen Yalçın'la görüşme yaptığı da gelen haberler arasında.


TEDBİR KARARI KALDIRILDI


PFDK, isimleri bahis soruşturmasında geçen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu hakkında verilen idari tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu.
İsimleri bahis soruşturmasında geçen Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu ile ilgili dün çok önemli önemli bir gelişme yaşandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada oyuncular hakkında alınan idari tedbir kararının kaldırıldığını ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam edeceği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek terbirin kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.


UYGULANAN YOL DOĞRU DEĞİL


Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili olarak, "TFF'ye görüşmeye gittim. 'Uygulanan yol doğru değil' dedim. Dayanıksız mağdur edildiğimizi söyledim. Enteresan bir durum ile karşı karşıyayız. 1024 kişi arasında sahte üye yapılan 2 kişi var. İkisi de aynı bahis şirketinden oynamış, ikisi de Beşiktaşlı" diye konuştu.

DEVRİM KİRALANABİLİR


Beşiktaş'ın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Devrim Şahin'in ocak ayında daha çok süre alması için kiralanması bekleniyor. Bazı 1. Lig takımlarının oyuncuya ilgisinin bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

