Turkuvaz Spor Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu:

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray ödülleri toplarken, ülkemizi başarılarıyla gururlandıran Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız da ödüllendirildi

Giriş Tarihi :12 Kasım 2025
TURKUVAZ Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi" kapsamında ödüller sahiplerini buldu... Turkuvaz Medya Onur Ödülü Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Türk Voleyboluna Üstün Hizmet Ödülü TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a, Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya, En İyi Lejyoner Ödülü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na (Inter), Türk Futbolunu Tanıtım Ödülü ise milli futbolcular Arda Güler (Real Madrid) ve Kenan Yıldız'a (Juventus) verildi. Son 3 sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, bir çok alanda yine ödülleri toplamayı başardı.

