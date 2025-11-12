SON DAKİKA
Necip ve Ersin'den suç duyurusu: "Bahisle hiçbir ilgimiz yok, vicdanımız rahat"

Adı bahis oynayan oyuncular arasında geçen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal savcılığa suç duyurusunda bulundu. Necip, “Hayatım boyunca bahsin yanından bile geçmedim. Hiçbir siteye de üyeliğim yoktur” diye konuştu

Necip ve Ersin’den suç duyurusu: Bahisle hiçbir ilgimiz yok, vicdanımız rahat

Futbolda bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, TC kimlik numarası ve adını kullanarak kendi adına bahis hesabı açıldığı ve oynandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Necip, "Burada bulunmak istemezdim ama bana bir suç attılar. Benim oynamadığım, hesap açmadığım bir siteden benim TC kimlik numaram ile hesap açılmış. Sonra 2 kupon şeklinde oynanmış bir bahis yapmışlar. Bugün de bu bahsi yapanlar için suç duyurusunda bulunmak için geldik" dedi. Necip, "Hayatım boyunca bahsin yanından bile geçmedim, telefonuma indirmedim. Hayatım boyunca, hiçbir siteye de üyeliğim yoktur. Bunlar bir iki güne ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.


VİCDANIM RAHAT


Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ersin, "İzinden dolayı yurt dışındaydım. Haber verilince hemen geldim. Federasyon bizimle iletişime geçmeden ismimizi lekeleme çabasına girmiş. Hiçbir zaman böyle işlerle işimiz olmadı, olmayacak da. Kendimizi lekeleyecek duruma düşmeyiz. Vicdanım rahat" diye konuştu.

