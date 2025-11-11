9 altın madalya Ata’ya armağan

Halterde podyuma çıkan milli sporcularımız Aysel Özkan ve ikiz kardeşi Cansel Özkan ile Gamze Altun, kazandıkları 9 altın madalyayı, ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ettiklerini söyledi. Millierimiz toplamda 9 altın madayla aldı. Türkiye'nin madalya serisi devam ediyor. Kadınlar 63 kilogram kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli halterci Aysel Özkan, performansıyla göz doldurdu. Özkan, koparmada 98 kilogram, silkmede ise 118 kilogram kaldırarak toplamda 216 kilogram ile yarışmayı tamamladı. Aysel büyük gurur yaşattı. Madalya alan diğer sporcularımızın başarıları şu şekilde... Masa tenisi: İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler, Turgay Yılmaz bronz, Judo: Hasret Bozkurt, Ejder Tokyay, Ayten Mediha Yeksan, Vedat Albayrak, Hilal Öztürk, Münir Ertuğ bronz, Masa tenisi: Ece Haraç, Sibel Altıntaya, Özge Yılmaz gümüş. Yüzme: Pınar Dönmez gümüş, Doruk Yoğurtçuoğlu altın.