Galatasaray son 5 maçta 7 puan kaybetti! Düşüş dikkat çekiyor
Süper Lig’de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, daha önceki 24 maçta da aynı sayıda puan kaybı yaşamıştı.
G.saray'ın son haftalardaki puan kayıpları dikkat çekiyor. Ligde son 5 maçta 7 puan kaybeden G.Saray (2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi), daha önceki 24 maçta aynı miktarda puan bırakmıştı. (21 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi)