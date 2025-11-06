Tedesco’dan zorlu Plzen sınavı öncesi iddialı sözler! Fenerbahçe’de 5 kişilik rotasyon planı netleşti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Viktoria Plzen ile çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. İtalyan hoca kazanmak istediklerini söyleyerek, "Zor olacağını biliyoruz. Rakibimiz de birkaç hafta önce teknik direktör değiştirdi. Yeni teknik direktörleriyle 5'te 5 yaptılar. Yüksek enerjili bir takım. Her sene uluslararası turnuvada yer alıyor. Real Madrid bile burada 4-2 kazanırken zorlandı. Ama tek odağımız kazanmak. 3 puan için her şeyi denemeliyiz" dedi. Kimin oynayacağını maç zamanı herkesin göreceğini belirten Tedesco, "Elimizde opsiyonlar var. Talisca ve En-Nesyri iyi performans gösterdiler. Bunlar bizim için lüks problemler. Her takımın belirli bir istikrarı olması gerekir. 5-6 oyuncunun oynamaya uygun olması gerekir. Bu maçta deplasmanda taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak. Çok net bir oyuncumuz yok. Çünkü çok iyi oyuncularımız var ve rotasyon yapıyoruz. Rotasyon yaptığımızda da kalitemiz düşmüyor" ifadesini kullandı.



Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 2.18 puan ortalaması yakaladı.



ARAS'IN HAYALİ GERÇEK OLDU



İlkokul 3. sınıf öğrenicisi Aras'ın "Başkan seçilirsem okula gelmesini isteyeceğim" dediği Kerem Aktürkoğlu, Aras'ın davetini kabul etti. Yıldız futbolcu dün Çekmeköy'deki okula giderek Aras'ın vaadini yerine getirdi.



İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir ilkokuldaki başkanlık seçimi için arkadaşlarına "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" vaadinde bulunan 3-C sınıfı öğrencisi Aras Şamlı, seçimi kazanmasının ardından milli futbolcuya mesaj atmış Kerem de "Tebrikler Aras! Davetini memnuniyetle kabul ediyorum. Çok yakında görüşmek üzere" cevabını vermişti. Yıldız oyuncu dün okulu ziyaret ederek Aras Şamlı'nın başkanlık seçimindeki vaadini yerine getirdi. Okulun konferans salonunda açıklamalarda bulunan Kerem, "Kız kardeşim de geçen yıl başkanlık seçiminde beni okuluna davet etmişti ama o zaman çok yoğun olduğum için gidememiştim. Şimdi ilk okul ziyaretimi Aras sayesinde gerçekleştiriyorum. Beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



5 KİŞİLİK ROTASYON



Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, yoğun maç temposundan dolayı Viktoria Plzen maçının 11'inde bazı değişikler yapmayı planlıyor. UEFA listesinde olmayan Levent'in yerine sol bekte Archie Brown'ı oynatacak Tedesco'nun orta sahada İsmail'i dinlendirip Fred'e şans vermesi bekleniyor. Kanatlarda da Kerem ve Nene ikilisini kulübeye çekmeyi planlayan İtalyan çalıştırıcının Szymanski ve Oğuz'u oynatması bekleniyor. Forvette ise En Nesyri'nin yerine Talisca forma giyecek.



İYİ BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ



OOSTERWOLDE Plzen maçı öncesi çok iyi bir takımla oynayacaklarını söyleyerek, "Zor bir takıma karşı oynayacağız. İyi hazırlandık ve maç için sabırsızlanıyorum" dedi. Uzun bir sakatlık dönemi geçirdiğini söyleyen yıldız oyuncu, "İstediğim seviyede değilim ama oraya doğru gidiyorum" ifadesini kullandı.



BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMADI

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, "Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok. Verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum" dedi. İrfan Can, "Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım, siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın, primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı. Ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım ve hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim" dedi.



