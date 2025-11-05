CAS’tan Rıza Kayaalp kararı: Milli güreşçi 2026’da mindere dönüyor

Kulak çınlaması ve ağrılarını dindirmek için kullandığı ilaç nedeniyle Uluslararası Doping Kontrol Ajansı (ITA) tarafından "yasaklı madde kullanımından" dolayı müsabakalardan 4 yıl men cezası alan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraz haklı bulundu. Kayaalp, 1 Ocak 2026'dan itibaren istemesi durumunda aktif spor hayatına devam edebilecek. Rıza Kayaalp'in aldığı ceza, 1 Temmuz 2024'te başlamıştı. Milli sporcu, 1 Ocak 2026'dan itibaren minderlere geri dönebilecek.

