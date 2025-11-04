Alperen Şengün NBA’de tarih yazıyor! 5 maçta 7.6 asist ortalamasıyla Nikola Jokic ve Wilt Chamberlain’i geride bıraktı

NBA'de Houston Rockets formasıyla birçok ilke imza atan milli basketbolcumuz Alperen Şengün bu sezon henüz daha 5 maç oynamasına rağmen farkını gösterdi.

Bu sezon 5 maçta 22. 4 sayı, 8.4 ribaunt ve 7.6 asist ortalamalarıyla mücadele eden başarılı uzunumuz yakaladığı asist ortalamasıyla Nikola Jokic ve Wilt Chamberlain'in ardından en yüksek asist ortalamasına sahip 3. pivot oldu. Denver'ın yıldızı Jokic, 2020'de 13.0, 2022'de 9.4, 2024'te 10.0 ve bu sezon da 10.8 asist ortalamasıyla oynadı. NBA efsanesi Chamberlain ise 1967'de 7.8 asist ortalaması yakalamıştı.