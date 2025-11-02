SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Onana kalesinde devleşti

Trabzonspor’un Kamerunlu file bekçisi, yükselen formunu derbide de devam ettirdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Kasım 2025
Onana kalesinde devleşti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Andre Onana, Galatasaray derbisinde yine formunun zirvesindeydi. Kamerunlu kaleci, Galatasaray'ın yıldız hücumcularına karşı duvar ördü. Bordo-Mavililer'e transfer olduğundan beri müthiş bir profesyonellik gösteren ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Onana'yı taraftarlar da maçtan sonra alkışladı. Kamerunlu kaleci, son 4 Süper Lig maçında kalesinde sadece 1 gol gördü. Onana'nın kalesine Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında 14 şut geldi. Bunların 13'ünü kurtardı. 2 derbide sadece 1 gol yedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu’nun bilgisi vardı
Emekli zammı için masada 3 anket ve 3 tahmin var! SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak? İşte tek tek hesaplanan formüller...
D&R
Beyaz Saray’da gündem Suriye: Ahmed Şara Trump ile görüşecek
İran’ın Şiraz kentinde tüpler gökyüzüne fırladı: LPG dolum tesisinde dehşet anları kamerada!
Firari Serdar Akinan’dan TÜGVA’ya kirli kumpas: Sahte delil ve montajları yeniden piyasaya sürdüler
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun’un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan’ı gösterdi
ABD başkan yardımcısı JD Vance fırtınası büyüyor: Erika Kirk ile evlenecekleri iddiası Amerikan medyasını salladı!
Türkiye olmasaydı Gazze’de ateşkes olmazdı! Barrack: Batı’nın Osmanlı’dan sonra her adımı hataydı
İstanbul’da sessiz derbi! Galatasaray - Trabzonspor: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: İstanbul’da fetret’e razı değiliz
Başkan Erdoğan vatandaşlarla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde bir araya geldi!
Nun Okulları’ndan eğitime yön verecek zirve! Esra Albayrak’tan ailelere kök çağrısı | Batı’yı taklit ederek Batı’nın önüne geçmek gibi bir hikayeye inanmıyoruz
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç’tan açıklama
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 11’leri netleşti! Kartal ve Kanarya’nın dev randevusu
İstanbul’da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan’dan Hamas ile kritik temas
BAE’den Sudan’daki paramiliter RSF’ye soykırım desteği! Transfer ağı ortaya çıktı | Paralı askerler de o ülkede
Tedesco’nun ilk transferi Almanya’dan! Genç yıldız Fenerbahçe’ye doğru
Yeşilçam’da yaprak dökümü! Oyuncu Engin Çağlar hayatını kaybetti
Gebze’de çökme endişesi! Binalar tahliye edildi... Problem zeminde mi?