Onana kalesinde devleşti

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Andre Onana, Galatasaray derbisinde yine formunun zirvesindeydi. Kamerunlu kaleci, Galatasaray'ın yıldız hücumcularına karşı duvar ördü. Bordo-Mavililer'e transfer olduğundan beri müthiş bir profesyonellik gösteren ve performansıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Onana'yı taraftarlar da maçtan sonra alkışladı. Kamerunlu kaleci, son 4 Süper Lig maçında kalesinde sadece 1 gol gördü. Onana'nın kalesine Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında 14 şut geldi. Bunların 13'ünü kurtardı. 2 derbide sadece 1 gol yedi.