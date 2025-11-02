G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan derbi sonrası açıklamalar: Bu skora çok üzüldük

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor beraberliği sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, "Eksiklerimiz vardı. Kritik oyuncularımız Davinson, Singo, İlkay yoktu. Jakobs kulübeden geldi ama 15-20 dakikalık gücü vardı. Bir sonraki maçta kadro olarak daha kalabalık olacağız. Devre arasında Yunus'un ağrısı vardı. Görmek istedik ve sonra oyundan çıkardık. Bizim için çok önemli bir maçtı. Üst üste maçlar oynuyoruz çok. Burada da bir sonraki maça oyuncularımı en diri şekilde hazırlamalıyım. Kazanamadığımız maçtan sonra üzülüyoruz" diye konuştu.



AVRUPA'YA HAZIRLANMALIYIZ

Okan Buruk, "Kazanmaya çok alıştık. Üzülmeden Avrupa'ya hazırlanmalıyız. Lig ikincisiyle berabere kaldık sonuçta. Avrupa'da daha iyisini yapabilme şansımız var. Orada büyük hedeflerimiz var, yürüme şansımız var. Kazansaydık ligde farkı artıracaktık ama olmadı" ifadelerini kullandı.

HAYATIMI G.SARAY'A ADADIM

Galatasaray'ın atom karıncası Lucas Torreira, "Çok zor günlerimde Galatasaray benim yanımda oldu. Ailemin yanımda oldu. Taraftarımız da aynı şekilde yanımda oldu... Ben de bu yüzden hayatımı Galatasaray'a adadım" ifadelerini kullandı.



ADETA CİRİT ATTI!

Galatasaray, Trabzonspor ceza sahasında 40 kez topla buluştu.



Galatasaray, Trabzonspor karşısında yüzde 85 başarılı pas yüzdesiyle mücadele etti.