Serdal Adalı derbide iddialı

Serdal Adalı, derbi öncesi Beşiktaş’ın hedefinin zirve olduğunu vurguladı: “Pes etmeyiz, devre arası transferlerle şampiyonluğu kovalayacağız.” Ümraniye’de düzenlenen motivasyon yemeğinde takım moral depoladı.

Giriş Tarihi :31 Ekim 2025
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaklaşan Fenerbahçe derbisi ve takımın transfer planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, Beşiktaş'ın hedefinin her zaman zirve olduğunu vurguladı. Adalı şu sözleri ifade etti: "Derbiyi çıkıp kazanırız, önemli olan bunun devamını getirmek. Biz Beşiktaş'ız, hiçbir zaman pes etmeyiz. Devre arasında transferlerimizi yapacağız, son dakikaya kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Rafa hoca şans verirse derbide sahada."

ÜMRANİYE'DE MOTİVASYON YEMEĞİ
Başkan Serdal Adalı Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcularla Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştu. Moral yemeği keyifli anlara sahne oldu.

