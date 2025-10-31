PODCAST CANLI YAYIN
Bouchouari maçlardan önce Kur'an dinliyor

Bouchouari, “Maç öncelerinde Kur’an dinler ve sakinleşirim. Hiçbir şeyden korkmam. Beni en çok büyüleyen şey futbol” dedi

31 Ekim 2025
Trabzonspor'un en çok ses getiren transferlerinden biri olan Benjamin Bouchouari kulüp dergisine konuştu. Saha dışında sakin bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan Faslı yıldız, "Profesyonel futbolculuğun en zor kısmı mental kısım. Gerçekten çok zor" dedi. Bouchouari, "Kötü enerjiyi asla hayatıma sokmam. Bundan her zaman uzak dururum. Hayatta adaletsizliğe ve haksızlığa tahammülüm" yok ifadelerini kullandı. Genç yıldız, "Maç öncelerinde, Kur'an dinler ve sakinleşirim. Hiçbir şeyden korkmam. Beni en çok büyüleyen şey futbol. Hayatımın merkezinde o var" açıklamasını yaptı.

