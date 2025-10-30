Kocaelispor Zorbay Küçük’e ateş püskürdü

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, hakem Zorbay Küçük'ün "bahis oynadığı" iddiasıyla PFDK'ya sevk edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Kulübün yazılı açıklamasında Zorbay Küçük'ün bu sezon Kocaelispor'un 1 maçında görev yaptığı hatırlatılarak söz konusu karşılaşmada VAR uyarısına rağmen takım lehine verilmesi beklenen "net bir penaltının es geçildiği" belirtildi. Açıklamada, TFF hukuk kurullarının vereceği kararın kesinleşmesinin bekleneceği ifade edilerek şunlar kaydedildi: "Malum kişinin bahis oynadığına kanaat getirilmesi ve ilgili kurullar tarafından ceza tayinine yer olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hakemin yönettiği maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde gerekli girişim ivedilikle yapılacaktır. Camiamız ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."