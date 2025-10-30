PODCAST CANLI YAYIN
Bahis skandalında sıra futbolculara geldi!

İddialara göre TFF, alt ligler ve profesyonel liglerde forma giyen 2 binin üzerinde futbolcuyu inceleme altına aldı. Gelecek hafta ismi bahis skandalına karışan futbolcular da açıklanabilir

30 Ekim 2025
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun pazartesi günü yaptığı açıklamayla beraber gündeme oturan bahis skandalı giderek büyüyor. Bahis yaptıkları tespit edilen 152 hakem önceki gün PFDK'ya sevk edilmiş ve soruşturmada önemli bir adım atılmıştı. Futbol Federasyonu'nun bahis skandalının üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceği ve önümüzdeki günlerde çok flaş gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. İddialara göre TFF şimdi de alt ve profesyonel liglerde oynayan 2 binin üzerinde futbolcuyu inceleme altına aldı. Haklarında bahis şüphesi bulunan futbolcularla ilgili çok geniş çaplı bir araştırma yapıldığı öğrenildi. TFF'nin önümüzdeki hafta da bazı futbolcuları PFDK'ya sevk edebileceği öne sürülüyor

