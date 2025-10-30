Bahis skandalında sıra futbolculara geldi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun pazartesi günü yaptığı açıklamayla beraber gündeme oturan bahis skandalı giderek büyüyor. Bahis yaptıkları tespit edilen 152 hakem önceki gün PFDK'ya sevk edilmiş ve soruşturmada önemli bir adım atılmıştı. Futbol Federasyonu'nun bahis skandalının üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceği ve önümüzdeki günlerde çok flaş gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor. İddialara göre TFF şimdi de alt ve profesyonel liglerde oynayan 2 binin üzerinde futbolcuyu inceleme altına aldı. Haklarında bahis şüphesi bulunan futbolcularla ilgili çok geniş çaplı bir araştırma yapıldığı öğrenildi. TFF'nin önümüzdeki hafta da bazı futbolcuları PFDK'ya sevk edebileceği öne sürülüyor