Anguissa Napoli ile sözleşme imzaladı

Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zambo Anguissa'nın Galatasaray'la görüştüğü belirtiliyordu. Hatta Fenerbahçe'nin de Kamerunlu yıldızla ilgilendiği öne sürülüyordu. Ancak dün İtalyan basınından can sıkıcı haberler geldi. Teknik direktör Antonio Conte'nin Anguissa'yı takımda tutmak istediği ve yeni sözleşme için büyük oranda anlaşıldığı belirtildi. Haberde, "Anguissa'nın Napoli ile anlaşması son aşamada. Maaşı yıllık 4 milyon sterline çıkarılacak. Anguissa son aylarda Monaco, Galatasaray, Sunderland, Fenerbahçe ve iki Suudi kulübünü geri çevirdi" denildi