Tedesco'nun sonraki avı Beşiktaş!

Gaziantep galibiyetinin ardından Tedesco öğrencilerine “10 günde 3 maç kazandık. Seriyi Beşiktaş maçına taşıyalım” dedi

Giriş Tarihi :29 Ekim 2025
Gaziantep FK galibiyetinin ardından sahanın ortasında futbolcularına seslenen İtalyan adam Domenico Tedesco, takımının son dönemdeki performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tedesco, oyuncularının yoğun maç temposuna rağmen gösterdiği özveriye dikkat çekerek "10 gündür büyük bir eforla çalıştınız ve 3 maç kazandık. Bugün de oynadığınız oyundan dolayı çok mutluyum. En önemlisi ise birlikteliğiniz ve beraber mücadele etme isteğiniz. Şimdi 2 gün dinlenin ve Beşiktaş maçı için hazırlanalım" ifadelerini kullandı. Takımın son haftalarda yakaladığı çıkıştan memnun olduğunu ve derbide seriye devam etmek istediğini belirten Tedesco'nun, Beşiktaş karşılaşması öncesinde oyuncularına 2 gün izin verdiği öğrenildi.

