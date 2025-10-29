Onana Fırtına’da memnun

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, kulüp dergisine çok özel açıklamalarda bulundu. Onana, "Fakir bir aileden geliyorum. Kamerun'dan çıkıp Barcelona'da, Ajax'da, Inter'de, Manchester'da ve şimdi de Trabzonspor'da oynamak muhteşem. Oradan gelip bugünlere bakmak, son 10-11 yılda başardıklarımı görmek gerçekten harika" dedi.



Türkiye'de futbol kalitesinin çok yüksek olduğunu da vurgulayan Onana, "Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi. Tabii ki maç temposu farklı ama çok iyi takımlar, çok iyi oyuncular var. Türk kulüpleri Avrupa'da maç kazanıyor, seviye gerçekten orada. Ama hakemlerden yana çok iyi bir tecrübem olmadı. Hepsinin kötü olduğunu söylemiyorum çünkü çok iyileri de var" dedi. Onana, 'Çekindiğin oyuncular var mı?' sorusuna da "Karşısında oynadığım ve birlikte oynadığım çok harika oyuncular var ama kimseden asla korkmam. Çünkü bu hayatta tek Tanrı'dan korkarım" şeklinde yanıt verdi.