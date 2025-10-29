SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Onana Fırtına'da memnun

Onana, “Kamerun’dan çıkıp Barcelona’da, Ajax’da, Inter’de, Manchester’da ve şimdi de Trabzonspor’da oynamak muhteşem” dedi. Onana, Türkiye’deki futbol kalitesinin de beklediğinin üstünde olduğunu dile getirdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2025
Onana Fırtına’da memnun

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, kulüp dergisine çok özel açıklamalarda bulundu. Onana, "Fakir bir aileden geliyorum. Kamerun'dan çıkıp Barcelona'da, Ajax'da, Inter'de, Manchester'da ve şimdi de Trabzonspor'da oynamak muhteşem. Oradan gelip bugünlere bakmak, son 10-11 yılda başardıklarımı görmek gerçekten harika" dedi.

Türkiye'de futbol kalitesinin çok yüksek olduğunu da vurgulayan Onana, "Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi. Tabii ki maç temposu farklı ama çok iyi takımlar, çok iyi oyuncular var. Türk kulüpleri Avrupa'da maç kazanıyor, seviye gerçekten orada. Ama hakemlerden yana çok iyi bir tecrübem olmadı. Hepsinin kötü olduğunu söylemiyorum çünkü çok iyileri de var" dedi. Onana, 'Çekindiğin oyuncular var mı?' sorusuna da "Karşısında oynadığım ve birlikte oynadığım çok harika oyuncular var ama kimseden asla korkmam. Çünkü bu hayatta tek Tanrı'dan korkarım" şeklinde yanıt verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze’de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Ümit Özdağ planı ortaya çıktı!
Koza Altın
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan’dan yeni bir denklem kuruluyor mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
İdefix
Başkan Erdoğan’dan A Milli Kadın Futbol Takımı’na tebrik telefonu! Başarının tekrarını bekliyorum
Kuruluş Orhan
Türkiye’den ateşkesi ihlal eden İsrail’e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!
7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...
Tank gibi Togg! Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine yerli otomobilin yeni bir versiyonu ile geldi
Mücadelenin ön saflarında yer aldı! Terör devletinin şehit ettiği Yahya Sinvar’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Türk Telekom
PKK çekildi ama... Çatı yapılanma KCK’dan Bayık provokasyon: SDG, YPG, YPJ, PJAK silah bırakmayacak
Yerli savunma araçlarıyla gövde gösterisi! ALTAY şov yaptı
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!
Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiye’ye geliyor
Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018’de CIA’ci Aaron Barr’a Muharrem İnce analizi yaptırdı: Seher ’mommy’im tanıyordu
Hüseyin Gün’ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz’ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak
Musk Wikipedia’ya meydan okudu Grokipedia’yı duyurdu: 10 kat daha iyi dedi! Nedir bu Grokipedia?
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018’de CIA’ci Aaron Barr’a Muharrem İnce analizi yaptırdı: Seher ’mommy’im tanıyordu Gizli yazışmalar deşifre! MI6 ajanı Hüseyin Gün 2018'de CIA'ci Aaron Barr'a "Muharrem İnce" analizi yaptırdı: "Seher 'mommy'im tanıyordu" 7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük... 7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük... ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan’dan yeni bir denklem kuruluyor mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller! Memur ve emekliye eşit zam masada... İşte o formüller! Tank gibi Togg! Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine yerli otomobilin yeni bir versiyonu ile geldi Tank gibi Togg! Başkan Erdoğan Altay tankının teslim törenine yerli otomobilin yeni bir versiyonu ile geldi Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiye’ye geliyor Başkan Erdoğan davet etti: Almanya Şansölyesi Friedrich Merz Türkiye'ye geliyor