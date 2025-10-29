SON DAKİKA
Kartal'ın derbide en büyük silahı Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı oynadığı 8 maçın 4’ünü kazandı

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2025
Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ın derbilerdeki en büyük kozu ise Sergen Yalçın. Yalçın, Beşiktaş'ın başında Galatasaray ile 5, Fenerbahçe'yle de 3 kez mücadele etti. 52 yaşındaki teknik adam, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik adam, 2'si iç sahada, 1'i de deplasmanda olmak üzere 3 kez Fenerbahçe derbisine çıktı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçlardan 2-0'lık galibiyet ve 1-1'lik beraberlikle ayrılan Yalçın, Kadıköy'de ise 4-3'lük skorla gülen taraf oldu.

