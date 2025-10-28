SON DAKİKA
Tedesco: “Gaziantep galibiyeti mutluluk verici, herkes gelişiyor”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, “Takımda herkes gelişiyor, ileriye doğru ilerliyoruz” dedi.

fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, farklı Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tedesco, "Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Zor bir haftaydı. Stuttgart maçında çok fazla enerji harcadık. Maça iyi başladık. Takımda herkes gelişiyor, ileriye doğru ilerliyoruz. Herkes çok mutlu" diye konuştu. Hafta sonu karşılaşacakları Beşiktaş maçıyla ilgili de konuşan Tedesco, "Umarım iyi bir maç olacak. Karşılaşacağımız rakip, haftada tek maç yapan takımlardan bir tanesi" dedi.

FENERDEN BİR İLK
GAZİANTEP'E rakip olduğu son 7 Süper Lig maçını toplam 18 gol atarak kazanan Fenerbahçe, rakibine karşı 7 karşılaşmalık seri yakalayan ilk takım oldu.


EN FARKLI GALİBİYET


Gaziantep'i 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Domenico Tedesco'lu Fenerbahçe, bu deplasmandaki en farklı Süper Lig galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler'in 2 topu da direkten döndü.

