Sergen Yalçın’dan oyuncularına derbi mesajı

Süper Lig'deki erteleme maçında Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş gözünü Kasımpaşa maçına çevirdi. Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Süper Lig'de her maç zor. Maçın başlama düdüğünden son düdüğüne kadar savaşmamız gereken bir maç. Sizlerin kalitesine güveniyorum. Konyaspor galibiyetinin anlam kazanması için Kasımpaşa'yı da geçmemiz lazım. Kasımpaşa'yı yenelim, haftaya karşılaşacağımız Fenerbahçe maçına moralli çıkalım" dedi.