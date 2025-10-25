PODCAST CANLI YAYIN
Sarı-Lacivertli camiada yeni heyecan dalgası! Birlik beraberlik sağlandı... Tedesco eleştirileri durdurdu... Güven tazeledi

Tedesco’nun planı tıkır tıkır işlerken camiada heyecan yaratıyor! Avrupa’da Stuttgart karşısında kusursuz savunma, ligde Karagümrük önünde diri bir tempo... Medyadaki eleştirileri dindiren İtalyan teknik adam, Fenerbahçe’ye yeniden enerji ve inanç aşılıyor. Bu durum takımda gelecek için umut veriyor

25 Ekim 2025
Fenerbahçe, Domenico Tedesco döneminde adeta yeni bir sayfa açtı. Göreve geldiği ilk günden bu yana sistemini oturtmak için yoğun mesai harcayan İtalyan teknik adam, sonunda hem taraftarı hem yönetimi hem de camiayı mutlu eden bir futbolla sahneye çıktı. Stuttgart karşısında sergilenen disiplinli, alan daraltan ve rakibe boşluk bırakmayan oyun anlayışı, Fenerbahçe'nin Avrupa seviyesindeki reflekslerini yeniden hatırlattı. Tedesco'nun taktiksel zekası, özellikle savunmada kurduğu dengeyle Sarı-Lacivertliler'in güven veren bir takım kimliğine bürünmesini sağladı.

TAKIMA ÖZGÜVEN DEPOLADI
BU durum İtalyan hocanın kredisini artırırken, medyadaki eleştirileri de dindirdi. Süper Lig'de de Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde yakaladığı ivmeyle gelecek adına büyük umut veriyor. Takımın fiziksel temposu yükselirken, oyuncuların sahaya yansıttığı özgüven dikkat çekiyor.

40 yaşındaki teknik adam kurmadığı takıma kısa zamanda adapte olmayı başardı.

FENER DUVARI
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Bundesliga ekibi Stuttgart, sezonun en düşük performansını sergiledi. Alman ekibi, bu maçta en az gol beklentisine sahip olurken, isabetli şut sayısında da sezonun en düşük rakamını kaydetti.

HEM KOŞUDA HEM GÜRÜLTÜDE
Fenerbahçe, Nice maçında 102.7 kilometre koşarken, Stuttgart maçında bu mesafeyi 115.3'e çıkarmayı başarmış durumda. Ayrıca, Sarı-Lacivertli taraftarlar da takımını desteklemeye devam ediyor. Stuttgart karşılaşmasında ölçülen desibel ise 109 olarak kayıtlara geçti.

9 MAÇA ÇIKTI
Göreve geldiği günden bu yana tüm kulvarlarda 9 maça çıkan İtalyan teknik adam Tedesco; 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle istikrarlı bir grafik çizmeyi başardı. Ancak rakamların ötesinde, yeni felsefe camiada heyecan dalgası yaratmış durumda.

